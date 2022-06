FC Twente en Jesse Bosch gaan na jaren uit elkaar

FC Twente had eerder al laten weten de optie in zijn contract niet te lichten. Bosch en FC Twente zijn daarna in gesprek gegaan over een nieuwe verbintenis, maar dat heeft niet tot een overeenkomst geleid. Bosch vertrekt daardoor na meer dan tien jaar bij de club waar hij de gehele opleiding doorliep. In het eerste jaar onder trainer Ron Jans had hij een basisplaats, maar die verloor hij in het voorbije seizoen toen hij het vaak met invalbeurten moest doen. Uiteindelijk kwam hij nog tot 26 optredens in de hoofdmacht.