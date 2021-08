FC Twente en Menig hebben nog een extra dag

Niets is zo veranderlijk als een voetballer in een transferperiode. Het is nog geen maand geleden dat Queensy Menig ferm stelling nam. Een transfer naar Partizan Belgrado? De vleugelspits moest er niet aan denken. Menig wilde FC Twente alleen verlaten ‘als er echt iets bijzonders op zijn pad kwam’, zo vertelde hij. En dat was Partizan in zijn ogen niet. „Dat is geen optie om FC Twente voor in te ruilen”, zei hij.