FC Twente en OH Leuven komen niet tot scoren

FC Twente was in de openingsfase gewaagd aan OH Leuven, dat speelde zonder bekende namen. De beste kans was voor Rafik Zehknini. De buitenspeler kwam alleen voor de keeper te staan, maar schoot onbesuisd over. Via Thomas Henry kreeg Leuven niet veel later ook een grote kans, maar Drommel hield zijn doel goed klein. Door slordig werk van Peet Bijen kreeg Leuven zelfs nog een grote kans op de voorsprong, maar ook deze inzet ging mis. Ondanks die kansen was FC Twente, waar middenvelders Selahi en Bosch positief opvielen, wel de betere ploeg.