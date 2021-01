FC Twente en Sparta scoren niet in dramatische wedstrijd

Met die upgrade was FC Twente in de openingsfase de betere ploeg. De Tukkers hadden meer balbezit, wonnen de meeste duels op het middenveld en het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Sparta. Grote kansen leverde dat aanvankelijk nog niet op. Narsingh kwam net tekort om gevaarlijk te worden, Sparta kwam niet verder dan een ongevaarlijke poging van Lennart Thy.

Twijfelachtige eer

Het Twentse overwicht zakte halverwege de eerste helft weg. Aangezien Sparta ook in een te laag tempo speelde om gevaarlijk te worden, gebeurde er voor het rustsignaal niets noemenswaardigs meer. Zowel FC Twente (1) als Sparta (2) bevestigde dat de ploegen de ranglijst aanvoeren van de eredivisieclubs met het meeste balverlies in de eerste helft.

Duarte

Na rust kreeg Sparta binnen een minuut de grootste kans van de wedstrijd, toen Godfried Roemeratoe het naliet om Deroy Duarte te dekken, maar Joël Drommel redde tot twee keer toe goed. In het thuisduel tegen Sparta had Drommel nog geen antwoord op een schitterende uithaal van Duarte, die de Rotterdammers destijds met die uithaal naar de zege schoot (0-2, red.)

Laag tempo

De snelle kans na rust betekende voor de televisiekijker helaas niet dat de tweede helft een hoger tempo met meer kansen tot gevolg had. FC Twente speelde in een veel te laag tempo en in de aanval haalde geen enkele speler een voldoende. Voor Sparta gold eigenlijk hetzelfde. FC Twente was via Danilo een kwartier voor tijd nog dichtbij een grote kans, maar de spits kon een voorzet van invaller Issah Abass net niet binnenglijden. Namens Sparta kreeg invaller Danzell Gravenberch nog een goede kans, maar gescoord werd er niet. Beide teams speelden te zwak om tot een slotoffensief te komen in het duel dat ook geen winnaar verdiende.