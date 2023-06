FC Twente en Wolfsburg naderen deal: Cerny vertrekt naar Bundesliga

Vaclav Cerny (25) vervolgt zijn loopbaan bij VfL Wolfsburg. FC Twente en de Duitse club zijn nagenoeg akkoord over de transfersom. De Tsjech is op dit moment al in Wolfsburg om de deal rond te maken. Hij gaat naar alle waarschijnlijk voor 4 jaar tekenen.

Cerny had bij FC Twente nog een doorlopend contract van twee jaar. Hoewel de hoogte van de afkoopsom nog niet bekend is, gaat het om een miljoenentransfer. Cerny is deze zomer na Ramiz Zerrouki de tweede speler die voor een fors bedrag de deur uitgaat in Enschede.

Smaakmaker

Cerny was het afgelopen seizoen één van de smaakmakers van FC Twente. De rechterspits kwam tot maar liefst vijftien goals en behoorde daarmee tot één van de meest productieve spelers van de eredivisie. Sinds maart was er geen speler in Nederland die net zulke statistieken kon overleggen. In mei werd hij ook nog eens verkozen tot speler van de maand.

Drie jaar

Cerny kwam drie jaar geleden over van FC Utrecht. Hij werd in eerste instantie gehuurd van de club waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Na een prima eerste seizoenshelft scheurde hij zijn kruisband af. Desondanks besloot FC Twente hem definitief over te nemen van Utrecht, dat wel een doorverkooppercentage bedong. Hoewel Cerny het naar de zin had bij FC Twente, was het al tijden duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op een transfer.

