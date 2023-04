FC Twente evenaart recordaantal doelpogingen in één helft

Het statistiekenbureau Opta houdt sinds 2011 allerlei data bij. Sinds het begin van dat meetmoment is er naast Ajax geen ploeg meer geweest die in één helft zo vaak het doel onder vuur nam als FC Twente zondag tegen Cambuur. De Grolsch Veste was voor rust ook een veredelde schiettent. Een uitstekend spelend FC Twente was oppermachtig en reeg de kansen aaneen. Dat het na 45 minuten slechts 3-0 was, was bijna een mirakel.