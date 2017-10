FC Twente-fan begint publieksactie voor terugkeer Fred Rutten

Ufuk Ermis richt zich met zijn actie tot de leden van de raad van commissarissen. Hij ziet in Fred Rutten de juiste man, die FC Twente op technisch gebied weer op de rails kan krijgen. Jan van Halst is nu technisch directeur en is tegelijkertijd commercieel directeur, een dubbelfunctie waarop de nodige kritiek is omdat het om twee topfuncties gaat die moeilijk te combineren zijn. De slechte resultaten van FC Twente tot op heden – zes nederlagen in acht duels – geven de criticasters van Van Halst voorlopig gelijk.

Maat is vol

Ufuk Ermis schrijft in zijn Facebook-bericht, waarvan hij hoopt dat zo veel mogelijk supporters het gaan delen: “Als supporter is voor mij de maat vol! Ik wil Jan van Hast niet weg, of René Hake ontslaan! Als Twente-supporter wil ik dat de juiste mensen op de juiste plek komen om onze club verder te helpen, Fred Rutten Technisch directeur en verantwoordelijk voor de jeugdopleiding.”

Helemaal klaar mee

“Het is een persoonlijke actie van mij als supporter”, zegt Ermis. “Ik heb het zondagavond op mijn Facebook-pagina gezet om te zien hoe dit leeft. Het is al 120 keer gedeeld. Er moet echt wat gebeuren nu. Ik was zondag één van de 500 fans in Tilburg en iedereen die daar was, is er helemaal klaar mee. 99% procent van de mensen die ik daar sprak, wil Rutten terug.”

RvC onzichtbaar

Ermis verwijt de RvC volledig onzichtbaar te zijn. “Die hoor en zie je niet. Twente Verenigt, wat de spreekbuis van ons als fans zou moeten zijn, ligt uit elkaar en de andere geledingen vertonen ook duikgedrag. Er gebeurt helemaal niks en de club glijdt sportief steeds verder af. Hake hoeft van mij niet weg en Van Halst ook niet. Laat Van Halst zich concentreren op zijn taak als commercieel directeur. Daar valt genoeg in te doen. Fred Rutten was de architect van het kampioenselftal, hij heeft zijn sporen verdiend en bewezen dat hij oog heeft voor talent. En hij is beschikbaar nu! Dus ik zou zeggen: houd op met dat getreuzel en probeer Fred terug te halen!”

