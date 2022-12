FC Twente-fan Martijn Bakker al in Costa Rica: opeens stond hij tegenover Bryan Ruiz

„Natuurlijk heeft hij prachtige dingen voor de club gedaan en dat maakt hem speciaal, maar het gaat mij altijd in eerste instantie om FC Twente. Voetballers blijven passanten. Als Twente ergens speelt, wil ik er bij zijn. Sommige mensen vragen zich dan af: wat kost dit wel niet allemaal. Zo moeilijk is het niet. Ik leg altijd elke maand iets opzij voor een mogelijke trip naar het buitenland. Zo heb ik in de coronaperiode een mooi zakcentje kunnen sparen. Toen duidelijk werd dat FC Twente naar Costa Rica ging dacht ik meteen: daar wil ik bij zijn. Niemand van mijn groep kon mee, dus dan maar alleen. Mijn zus heeft hier al eens een soort van vrijwilligerswerk gedaan met schildpadden en van haar wist ik dat dit een prachtig land is. En dat klopt.”

„Dat was een beetje per toeval. Ik stond in San José al anderhalf uur in de file toen ik er klaar mee was en een afslag nam. Via een weg met allerlei hobbels en gaten kwam ik opeens bij het trainingscomplex van zijn club LD Alajuelense terecht. Nieuwsgierig als ik was ben ik naar binnen gelopen en tot aan de directiekamer kwam ik niemand tegen. De eerste selectie was aan het trainen en iemand vertelde me dat Bryan er s middags zou zijn. En dat was zo.”