FC Twente-fans boycotten topper bij Feyenoord: uitvak blijft leeg

Volle uitvakken: bij FC Twente is het de gewoonste zaak van de wereld. Ook de 1200 kaarten die de club elk jaar krijgt voor de uitwedstrijd bij Feyenoord zijn doorgaans in een mum van tijd aan de man gebracht. Maar zondag is alles anders en is het vak dat is bestemd voor de bezoekers leeg. Vanwege de ongeregeldheden vorig seizoen had de lokale driehoek eerder al besloten dat er dit keer maar 750 FC Twente-supporters - alleen in dubbeldekkers - naar De Kuip mochten. Voor de supportersverenigingen was dat de druppel. Daarom wordt het duel zondag geboycot. „Dat is jammer”, zo laat de club weten, die zich verder niet brandt aan de netelige kwestie.