FC Twente-fontein spuit op de stem van Gerry Marsden

Onduidelijk is wie voor dit feestelijke waterballet verantwoordelijk is. Een woordvoerder van FC Twente was stomverbaasd en zag de muzikaal spuitende fontein voor het eerst op deze manier.

De You’ll Never Walk Alone-fontein in Enschede lijkt heel in de verte op 'The Fountains of Bellagio', voor het gelijknamige vijf sterrenhotel in Las Vegas. Bij die wereldberoemde attractie spuiten stralen tot wel 140 meter hoog, op muziek en met gekleurd licht.