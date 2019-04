FC Twente gaat hard onderuit tegen RKC Waalwijk: 4-1

WAALWIJK - FC Twente heeft maandagavond averij opgelopen in de strijd om de titel. Het team van trainer Marino Pusic verloor toch wel onverwacht van RKC Waalwijk: 4-1. Concurrent Sparta won wel, maar het gat is nog steeds ruim met acht punten.

De laatste keer dat de koploper een nederlaag leed was alweer vier maanden geleden. Dat was op 30 november 2018, Jong Ajax vernederde Twente die dag door in De Grolsch Veste met liefst 5-2 te winnen. De oorwassing bleek de ommekeer te zijn, daarna pakte de ploeg uit Enschede vijftien overwinningen en speelde een keer gelijk. Tot maandagavond in Waalwijk.

De Enschedese ploeg keek bij rust al tegen een onverwachte 2-0 achterstand aan. Dylan Seys, oud-speler van FC Twente, was betrokken bij beide goals. Eerst was er in de veertiende minuut zijn assist op Mario Bilate, die raak schoot. Vlak voor rust scoorde hij zelf: een van richting veranderd schot verdween achter Twente-doelman Joël Drommel. Seys juichte niet uit respect voor zijn oude werkgever.

Geen Brama

Marino Pusic was genoodzaakt zijn ploeg op meerdere plekken te wijzigen voor het tweede duel in de week. Nacho was geblesseerd, zodat Jeroen van der Lely voor het eerst sinds 30 september weer voor Twente speelde. Toen mocht hij in de laatste minuut invallen tegen Jong PSV. Wout Brama had te veel last van zijn achillespezen en werd vervangen door Jelle van der Heyden. Fred Friday keerde terug in de basis naast Jari Oosterwijk.

Twente speelde voor rust niet slechter dan in de afgelopen wedstrijden, maar benutte de kansen niet, waar RKC dat wel deed. De ploeg kreeg in de eerste helft mogelijkheden via Friday (drie keer) en Espinosa, die twee keer doelman Etienne Vaessen op zijn pad vond. RKC, de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie, zette er in het Mandemakers Stadion ook een paar redelijke kansen tegenover.

Eigen goal

In de tweede helft veranderde het beeld amper. Seys en Emil Hansson stichtten het gevaar bij de thuisploeg en ook Bilate was dichtbij een doelpunt, aan Twente-kant bleven Friday en Aitor het proberen. Die laatste was in de 64e minuut eindelijk succesvol. Na goed voorbereidend werk van Oosterwijk maakte hij de aansluitingstreffer: 2-1. Vlak daarna maakte Haris Vuckic na dertien maanden blessureleed zijn rentree bij Twente. Hij verving Van der Heyden.