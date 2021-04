FC Twente gaat het tegen PEC ‘iets anders doen’

HENGELO - FC Twente-trainer Ron Jans houdt in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle de kaarten nog even voor de borst, maar zo stelt hij: „We gaan wel iets veranderen.” De vraag wie of wat, wordt zaterdagavond in Zwolle beantwoord.

Nog even terug naar de veelbesproken wedstrijd van vorige week tegen Vitesse. „Een ding weet ik zeker: volgend seizoen gaan we elke dag na een wedstrijd hoe dan ook trainen”, zegt Jans. „Nu heeft iedereen een waardeloze eerste paasdag gehad, want het bleef maar malen in het hoofd.”

Natuurlijk kwamen in gedachten de twee discutabele strafschoppen langs die FC Twente de kop kostten. Maar uiteindelijk baalde Jans nog het meest van het spel van zijn eigen ploeg. „Want daar heb je invloed op, op de rest niet. Wij waren niet goed, maar de eerlijk gebiedt ook te zeggen dat Vitesse wel heel erg goed was.”

Niet klaar

De manier waarop FC Twente op het veld stond, is in de voorbije dagen besproken met de spelers. „Individueel en in groepjes”, aldus Jans. „Na de wedstrijd tegen Heerenveen en het goede optreden in het oefenduel tegen PEC hadden we het gevoel dat we er weer goed op stonden. Dat viel dus tegen. Maar het is niet zo dat we nu met zijn allen in een depressie zitten, of chagrijnig rondlopen. We hebben het besproken en we hebben nu volop vertrouwen in het duel tegen Zwolle.”

Geen progressie

Toch vindt ook Jans dat het elftal voetballend niet voldoende stappen heeft gezeten. „Wij hebben ons iets eigens gemaakt waarin we heel goed zijn en waarmee me veel succes hebben behaald. Maar ik heb ook vanaf het begin van het seizoen gezegd dat ik vind dat we aan de bal ons moeten ontwikkelen. En die progressie hebben we niet gemaakt”, luidt de eerlijke conclusie van de oefenmeester.

Bijzonder weerzien

Voor Jans is het duel tegen zijn oude club PEC uiteraard een bijzondere. „Ik ben in Zwolle geboren, ben als jonge jongen door de club opgehaald, heb er 12 jaar in het eerste elftal gespeeld, ben er aanvoerder geweest en heb er vier jaar als trainer rondgelopen. Ja, dan is dit wel een speciale wedstrijd voor mij. Daarom hoop ik heel erg dat Bram van Polen (de aanvoerder van PEC, red.) mij na afloop moet feliciteren.”