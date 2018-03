FC Twente gaat het zondag 'anders doen'

Ei nog leggen

,,De trainersstaf is donderdagmiddag bij elkaar geweest en daar hebben we beelden bekeken, gediscussieerd over de speelwijze, en de manier waarop we Groningen het beste kunnen bespelen. Dat zit nu ergens in de bovenkamer bij de trainers, en zaterdag gaan we het ei leggen'', aldus Verbeek, die voor die dag een besloten tactische training op de rol heeft staan. De kans is groot dat Verbeek een verdediger inruilt voor een middenvelder. Voor Twente is het duel van groot belang. ,,Groningen zit in een positie dat zij een punt op voorhand waarschijnlijk goed vinden. Wij niet. Wij moeten. Er zit extra druk op'', aldus Verbeek, die nog altijd wacht op zijn eerste zege voor eigen publiek.