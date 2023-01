FC Twente gaat niet halsoverkop een vervanger voor Tzolis halen

Na een weinig gelukkige samenwerking keerde Tzolis maandag terug naar de club waar hij nog onder contract staat: Norwich City. De kans dat FC Twente voor het sluiten van de transfermarkt (dinsdagavond om 23.59 uur) nog met een opvolger op de proppen komt, is niet groot, zegt Streuer. „We hebben nu vier spelers voor twee posities aan de zijkanten voorin”, zegt Streuer. „We zijn op dit moment zijn heel tevreden over Misidjan en Cerny. Rots en Cleonise komen wat minder aan de bak, maar we hebben die jongens niet voor niets onder contract. Die spelers verdienen het vertrouwen en moeten we verder gaan ontwikkelen.”

Tijdstip lastig

Mijnans te duur

FC Twente werd ook genoemd in het rijtje clubs dat belangstelling zou hebben voor Sparta-aanvaller Sven Mijnans. Maar zo’n speler is onbetaalbaar voor de Enschedeërs. „Een speler die gelijkwaardig of beter is dan onze buitenspelers kost vijf a zes miljoen euro”, aldus Streuer.

Teleurstellend

Dat Tzolis al na een half weer is vertrokken is voor alle partijen een grote teleurstelling. De 20-jarige werd 1,5 jaar geleden voor maar liefst 11 miljoen gekocht door Norwich City. In zijn vaderland kreeg hij al in een vroegtijdig stadium het spel van de nieuwe Griekse wonderboy. In Engeland kwam hij niet uit de verf, bij FC Twente kwam hij tot 5 basisplaatsen en viel hij vijf keer in. De laatste keer was vorige week woensdag tegen Vitesse. Tzolis had ook geen geluk. Voor de winterstop raakte hij geblesseerd, waardoor hij er twee maanden uitlag. Sinds zijn terugkeer had hij moeite met de motivatie, omdat de kans op speeltijd gering was.