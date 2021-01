FC Twente gaat op zoek naar vervanger voor Cerny na zware blessure

FC Twente begint nieuw jaar met klinkende zege

9 januari EMMEN - FC Twente is het nieuwe jaar ijzersterk begonnen. De Tukkers wonnen zaterdagavond met grote cijfers van hekkensluiter Emmen (1-4) en gaven daarmee meteen een signaal af. Zo moeizaam als het soms thuis gaat, zo sterk is de ploeg buiten Enschede. Het was voor FC Twente alweer de vierde uitzege op rij.