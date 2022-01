FC Twente gaat toch in beroep tegen straf Michal Sadilek: ‘Kunnen ons hier niet in vinden’

Principekwestie

De club neemt ook een risico, omdat de straf bij de beroepscommissie nog hoger kan uitvallen. Als FC Twente de straf had geaccepteerd kan Sadilek hoe dan ook zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Willem II weer spelen.

Dat FC Twente toch in beroep gaat, komt omdat de club het er totaal niet mee eens is dat Sadilek ‘ernstig gemeen spel wordt verweten’. Voor FC Twente is het een principekwestie. „Wij kunnen ons daar absoluut niet in vinden, hier hebben we een heel slecht gevoel over”, aldus technisch directeur Jan Streuer.