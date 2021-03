‘FC Twente gaf ons lekker veel ruimte’

ALKMAAR - Calvin Stengs was zaterdagavond onbewust dodelijk over het spel van FC Twente. „Ze lieten ons wel heel makkelijk voetballen”, zei de uitblinkende aanvaller van AZ. Het werd in Alkmaar 4-1 voor de thuisploeg. „We kregen alle ruimte.”

FC Twente kon het zaterdag tegen AZ in de eerste helft totaal niet bijbenen. De ploeg werd weggespeeld en gaf in 35 minuten tijd op een knullige wijze drie goals weg. Stengs speelde een hoofdrol bij de thuisploeg. Hij kwam constant van de vleugel naar binnen, waardoor AZ op vele plekken op het veld een meerderheid creëerde. FC Twente had daar nooit een antwoord op.

„We waren naïef en niet honderd procent en gaven ons na de eerste goal in de vijfde minuut al over”, baalde trainer Ron Jans. „Je speelt een wedstrijd en dat woord bestaat uit twee delen: wed en strijd. Nou die strijd hebben we er nooit van weten te maken. We willen hoog druk zetten, maar als je dat doet, moet je ook echt hoog druk zetten en sterk zijn in de duels. Maar AZ kon er doorheen voetballen. En dan zie je dat de ene helft van de ploeg nog meer druk wil zetten en dat de andere helft meer achteruitloopt.’’

Jans bracht in de rust Wout Brama voor Godfried Roemeratoe. FC Twente had in die tweede de zaken wat beter op orde. „Ze zakten wat meer in, waardoor er minder ruimte voor ons was”, aldus Stengs. „We waren in de tweede helft beter georganiseerd”, vond Jans.