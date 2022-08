FC Twente geeft alles, maar redt het niet in een zinderend gevecht

Wat een wedstrijd was het geweest, wat een avond ook. Intens, meeslepend, vurig en ook giftig door het wangedrag van Fiorentina-supporters die tot twee keer toe vuurwerk in het vak gooiden waardoor mensen op de vlucht sloegen.

Op het veld gebeurde ook van alles, ondanks het uitblijven van de doelpunten. FC Twente gaf alles, tot aan de laatste seconde toe toen Joshua Brenet met een kopbal nog dicht bij de verlenging was. Een paar tellen later was het afgelopen. Even was er de teleurstelling, maar meteen daalde het terechte applaus van de tribunes neer. Alles gegeven, alles eraan gedaan, maar net niet genoeg over twee wedstrijden. De slechte eerste helft in Florence bleek achteraf het breekpunt in een tweeluik waarin FC Twente het moest doen met de complimenten.