FC Twente geeft met grootste zege van het seizoen signaal af richting achterblijvers

Nog even ter herinnering: de kampioensreeks van FC Twente begon lang geleden in het eerste weekend van december op een regenachtige avond in Volendam. Een week na de grootste blamage sinds jaren - de 2-5 tegen Jong Ajax - zette Peet Bijen in de blessuretijd de Enschedeërs op het spoor van de winst. Sinds dat treffen en die gelukkige overwinning is veel, zo niet alles veranderd. Gisteravond - en twaalf duels later - stonden beide ploegen weer tegenover elkaar. Je zou er bijna een spelletje van maken: zoek de verschillen. De onzekere tobber van toen is uitgegroeid tot de gedoodverfde titelkandidaat, die zich in de resterende negen duels alleen nog zelf in de voet kan schieten.