FC Twente geeft ondanks nederlaag aardig visitekaartje af tegen Lazio Roma, blessure Zerrouki blijkt mee te vallen

ENSCHEDE - In een ouderwets sfeervolle Grolsch Veste gaf FC Twente zaterdag na een moeizame start, een aardig visitekaartje af tegen Lazio Roma. De Enschedese ploeg knokte zich terug in de wedstrijd, maar kwam een vroege achterstand niet meer te boven. De echte pijn van de avond leek de blessure van Ramiz Zerrouki te zijn. Maar deze bleek achteraf mee te vallen.

Zijn uitvallen halverwege de tweede helft was een smet op een verder hoopvolle avond in Enschede. De aanjager van de ploeg, die in korte tijd is uitgegroeid tot een belangrijke schakel, overstrekte na een wat onbeholpen actie van een tegenstander zijn been en moest met een brancard van het veld. Maar nadat de aanjager in een ijsbad had gezeten viel de blessure mee. De pijn die hij voelde bleek kramp te zijn.

Volledig scherm Queensy Menig probeert zich met een hoogstandje te ontdoen van Manuel Lazzari. © ANP

Terugkeer publiek

FC Twente-Lazio was niet alleen de laatste test voor de competitie, het betekende in De Grolsch Veste na pakweg 1.5 jaar de terugkeer van meer dan tienduizend fans in het stadion. De hunkering naar de club werd in de voorbije dagen nog eens aangewakkerd door het transferbeleid.

Vroege achterstand

De toeschouwers hadden nog maar net hun oude vertrouwde plek weer ingenomen, of het was al 0-1. Lazio heeft namelijk de Europees kampioen Ciro Immobile in de ploeg en dat waren de spelers van FC Twente blijkbaar even vergeten. Na drie minuten had hij zijn eerste treffer er al in liggen. Nadat FC Twente vanaf de aftrap alleen maar achter de bal had aangelopen, liet Jayden Oosterwolde de spits uit zijn rug ontsnappen: 0-1. Oosterwolde mag dan een speler zijn met veel voorwaarden, hij heeft er een handje van om veel te lichtzinnig aan een wedstrijd te beginnen. Zijn start tegen Lazio was daar weer zo’n voorbeeld van.

Lazio veel beter

Twente had aanvankelijk niets te vertellen. Lazio - met een geweldige Milinkovic Savic - speelde constant spelers tussen de linies vrij, liet de bal o zo soepel rondgaan en als de thuisploeg de bal had, was er meteen van alle kanten druk. Pas na 20 minuten spelen volgde de eerste Twentse fatsoenlijke aanval, die eindigde met een schot van Ramiz Zerrouki. Twee minuten zette diezelfde Zerrouki Denilho Cleonise aan het werk, maar zijn inzet ging voorlangs.

Volledig scherm Eindelijk weer toeschouwers in De Grolsch Veste. © ANP

Beter in de wedstrijd

Na die twee oprispingen gooide de thuisploeg de schroom van zich af. Het publiek pikte dat op, waardoor het opeens een echte wedstrijd was. Opvallend bij FC Twente was het goede spel van de vorig seizoen vaak fletse Luca Ilic. Bijn alle Twentse aanvallen begonnen bij het duo Zerrouki en Ilic. De dominantie van Lazio viel weg, maar de uitvallen van de Italianen werden razendsnel uitgevoerd.

Debutant bij FC Twente

Na de pauze bracht trainer Ron Jans de Griekse nieuweling Dimitris Limnios voor Cleosine. De buitenspeler liet een paar aardige dingen zien bij zijn debuut. De eerste kans was voor Queensy Menig, maar hij kwam bij het afwerken net niet goed uit. In die tweede helft speelde de thuisploeg richting VAK-P en voor heel wat spelers was het voor het eerst dat ze op het veld beleefden hoe dat voelt.

Kansen FC Twente

Het met veel energie spelende FC Twente verweerde zich prima en verdiende in die fase ook wel een doelpunt. Ilic was er dichtbij, maar hij raakt de bal maar half. Een schot van Ricky van Wolfswinkel strandde op de vuisten van de routinier inde goal José Reina. Even later volgde een mooi moment toen Immobile onder een groot applaus het veld verliet. De Italiaan was zichtbaar onder de indruk van dat gebaar van het Twentse publiek.

FC Twente, dat na rust niets meer weg gaf, bleef aanvallen, maar loon naar werken leverde dat niet op. De winst van de avond zat ‘m in het applaus van de aanhang, die eindelijk weer eens aanwezig was.

FC Twente - Lazio Roma 0-1 (0-1)

3. Immobile 0-1

FC Twente: Unnerstall; Troupée (68. Everink), Pröpper, Oosterwolde, Smal; Zerrouki (65. Staring), Bosch, Ilic; Cleonise (46.Limnios), Van Wolfswinkel (72. Ugalde), Menig (80. Rots).