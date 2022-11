FC Twente geeft zege in slotfase uit handen en verspeelt tegen Go Ahead Eagles twee punten

Met een gelijkspel tegen GA Eagles (1-1) is zondagmiddag een einde gekomen aan de zegereeks van FC Twente in eigen huis. De ploeg van trainer Ron Jans gaf in de slotfase een 1-0 voorsprong uit handen en zag GA Eagles vanaf de penaltystip op gelijke hoogte komen.

De 30.000 toeschouwers in een uitverkochte Grolsch Veste zagen in de eerste helft een uitstekend spelend FC Twente in een aantrekkelijke wedstrijd. De gastheren slaagden er echter niet in dat spel ook na rust op de mat te kunnen leggen, waardoor het de bezoekers uit Deventer hoop gaf op een goed resultaat.

Na de 3-0 thuiszege van een week eerder tegen RKC Waalwijk begon FC Twente in de Overijsselse derby met dezelfde elf spelers in dezelfde formatie. Dus met Michel Vlap en Ramiz Zerrouki als controlerende middenvelders achter Sem Steijn, de maker van twee doelpunten tegen RKC. Voor Steijn was het daarmee de tweede basisplaats dit seizoen.

Laatste thuiswedstrijd voor de winterstop

De openingsfase van het duel was duidelijk voor FC Twente, dat in de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop in een paar minuten tijd al enkele malen dicht bij de openingstreffer was. Grootste kans was voor Ricky van Wolfswinkel, maar de diepste spits schoot in de vierde minuut de bal rakelings langs de doelpaal.

Vlap had in de achttiende minuut de mogelijkheid om van de hatelijke nul af te komen. Via een fraaie combinatie over enkele schijven (Joshua Brenet, Van Wolfswinkel en Steijn) kwam de bal terecht bij de middenvelder, die o zo graag zijn eerste doelpunt van dit seizoen wil maken. Het schot op doelman Jeffrey de Lange van de gasten uit Deventer had niet het gewenste effect.

Volledig scherm De spelers van FC Twente vieren de 1-0 voorsprong, nadat Ricky van Wolfswinkel (midden) vanaf de penaltystip heeft gescoord. © Pro Shots / Erik Pasman

VAR: penalty

In de 34ste minuut wist Van Wolfswinkel FC Twente op een 1-0 voorsprong te brengen. Daarvoor was wel de VAR nodig, die bij een voorzet van de gastheren hands had geconstateerd bij Bas Kuipers binnen de zestienmeter. Scheidsrechter Jeroen Manschot kon na het bestuderen van de beelden niets anders dan FC Twente een penalty te geven. Oog in oog met De Lange faalde Van Wolfswinkel niet en zette hij zijn ploeg op een meer dan terechte voorsprong. Voor de spits was het zijn vierde treffer in vier opeenvolgende wedstrijden.

Volledig scherm ENSCHEDE, Stadium Grolsch Veste, 06-11-2022 , season 2022 / 2023 , Dutch Eredivisie. FC Twente player Vaclav Cerny during the match Twente - Go Ahead Eagles © Pro Shots / Ron Jonker

Op slag van rust ontsnapte Twente in een aantrekkelijke eerste helft aan de gelijkmaker, nadat Willum Willumsson een corner van Eagles rakelings bij de tweede paal naast had gekopt. De ploeg van oud-FC Twente-trainer René Hake kreeg de hoekschop omdat doelman Lars Unnerstall een schot van Bobby Adekanye niet klem wist te krijgen.

Wissel Brenet

Na de thee ging FC Twente verder met wat het in de eerste helft deed: aanvallen op het doel van GA Eagles. De kansen en mogelijkheden stapelden zich weer op, met een schot van Brenet als meest gevaarlijke. Opnieuw was De Lange het eindstation. Even later blesseerde Brenet zichzelf, waardoor de rechtervleugelverdediger het veld moest verlaten. Zijn vervanger in de 57ste minuut was Luca Everink.

Deventer hoop

Het uitblijven van de tweede Enschedese treffer gaf de gasten uit Deventer hoop, die beter en beter in de wedstrijd kwamen. Dat had FC Twente grotendeels aan zichzelf te danken. Trainer Ron Jans zag vervolgens ook nog eens Steijn geblesseerd uitvallen, bij een actie in het doelgebied van de Eagles. De tweevoudig schutter van tegen RKC gaf zelf aan dat de wedstrijd er voor hem op zat. Jans stuurder Mathias Kjolo het veld in, net zoals hij Daan Rots wisselde voor Cerny.

Overtuiging

FC Twente slaagde er echter niet in de controle op de wedstrijd te heroveren. Het initiatief lag volledig bij de Eagles, terwijl het bij de Enschedese formatie ontbrak aan de overtuiging die het in de eerste helft had. In de slotfase haalde Jans Vlap nog naar de kant, om hem te vervangen voor Julio Pleguezuelo. Ook voor Virgil Misidjan zat de wedstrijd er in de 86ste minuut op. De aanvaller verliet het veld voor Anass Salah-Eddine. Voor Twente was het enkel nog een kwestie van overleven: de voorsprong behouden en GA Eagles van het scoren te houden.

Een overtreding van Everink in de zestienmeter leverde Eagles een strafschop op, nadat Manschot opnieuw door de VAR naar de kant was gehaald. Prosteren van Zerrouki bezorgde hem een gele kaart, terwijl Willumsson al klaar stond voor de penalty. De IJslander liet zich niet van de wijs brengen en schot raak vanaf de zestien: 1-1. In de zes minuten extra speeltijd bleef het bij die stand, waardoor er een einde kwam aan de zegereeks van thuisoverwinningen voor FC Twente.

Ongekende reeks

Voor de ploeg van René Hake betekende de 1-1 in Enschede dat de Eagles bezig zijn aan een ongekende reeks. De Deventernaren zijn nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Dat heeft nog geen trainer van GA in de eredivisie voor elkaar gekregen.