FC Twente: Geen zin? Dan maar terug: het voor- en nadeel van huren

Huren heeft voor- en nadelen. Daar zijn ze bij FC Twente in een paar dagen tijd nog eens volop mee geconfronteerd. Eén van de nadelen is dat een speler die niet aan de verwachtingen voldoet en op de bank zit gedemotiveerd raakt, omdat hij geen gevoel heeft bij de club. Hij is elders gestald, omdat hij zichzelf weer in de picture wil spelen. Of omdat hij wil rijpen, leren en investeren om later een paar stappen voorwaarts te zetten. Als dat om de één of andere redenen niet lukt, kun je er gif op innemen dat die huurspeler het niet meer voor je gaat doen. En als je er daar meer van hebt, ondermijnt dat de stabiliteit van een spelersgroep.