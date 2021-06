FC Twente gelooft in Cerny en wil geblesseerde speler binden

FC Twente en Vaclav Cerny hadden in een eerder stadium al laten weten graag met elkaar verder te willen, maar toen dachten alle partijen nog aan een nieuwe huurconstructie. Inmiddels is de Enschedese club in onderhandeling met FC Utrecht om de buitenspeler definitief over te nemen. „Daar zit een risico aan, omdat we niet weten wanneer hij weer fit is. Maar dat risico nemen we, omdat we Vaclav een belangrijke en aantrekkelijke speler vinden. Hij is een echte publieksspeler”, zegt technisch directeur Jan Streuer, die niet twijfelt aan het feit dat Cerny weer terug gaat komen.