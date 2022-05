FC Twente geplaatst bij loting Europees voetbal

Heracles - FC Twente Verontwaar­di­ging na misdragin­gen in staanvak Heracles met als dieptepunt de klap in het gezicht van Cerny

ALMELO - Heracles pakte zaterdag een knap punt tegen FC Twente, maar na afloop van de derby ging het vooral over de misdragingen van supporters in het staanvak. Het dieptepunt was de klap die een 31-jarige man uitdeelde aan speler Vaclav Cerny. Hij werd aangehouden. Net als twee anderen.

1 mei