FC Twente gewaarschuwd: Geen ploeg zo doelgericht als FC Utrecht

Februari 2013

Twente verloor slechts één van zijn twaalf laatste thuisduels in de Eredivisie tegen Utrecht. Acht keer bleven de drie punten in Enschede. De enige zege van Utrecht in die twaalf duels was in februari 2013: 2-4. Dusan Tadic scoorde de goals voor Twente. Utrecht won wel bij FC Twente in de play-offs om Europees voetbal (0-2 in 2013) en in de KNVB-beker (1-3 in 2016).