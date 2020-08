FC Twente-Go Ahead zaterdagavond live op RTV Oost

Voor Go Ahead is de ontmoeting de laatste wedstrijd voor de start van de competitie. Die begint volgend week in de Keuken Kampioen Divisie. FC Twente is nog lang niet zo ver. Op een ander vlak is de wedstrijd wel een belangrijke test voor de club, zo laat algemeen directeur Paul van der Kraan in de wekelijkse nieuwsbrief aan de fans weten. Als het duel tegen Go Ahead goed verloopt, is er straks in de competitie plek voor 8000 bezoekers.

Belangrijk duel

,,Wat mij betreft is het nog altijd beter te spelen met een beperkt aantal supporters dan in een totaal leeg stadion", zegt Van der Kraan. ,,Als we laten zien dat we in staat zijn om de oefenwedstrijden in goede banen te leiden, geeft dat in ieder geval vertrouwen aan de instanties om op termijn meer supporters toe te laten. Belangrijk blijft dat supporters 1,5 meter afstand houden, dat betekent bijvoorbeeld geen samenscholing in de gracht, maar ook zoals ik vorige week al meldde geen gejuich voor Vak-P na afloop met de spelers. Daarnaast is uit het overleg met gemeente, politie, GGD en FC Twente naar voren gekomen dat bij de eerste competitiewedstrijd alleen 8.000 supporters kunnen worden toegelaten als het tegen Go Ahead Eagles goed verloopt. Deze wedstrijd is een belangrijke test.”