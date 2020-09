FC Twente grijpt naast Karim El Ahmadi

Wat hij wel gaat doen is nog onduidelijk. Maandagavond werd vanuit Saoedi-Arabië gemeld dat hij zijn contract bij zijn club Al-Ittihad had verlengd, maar volgens El Ahmadi zelf kloppen die berichten niet. ,,Het is jammer, en we hadden het graag iets eerder gehoord, maar het is zijn keuze en dat moeten we respecteren", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. ,,We hebben de hoop gehad dat Karim zou komen, maar helaas. We hebben nu duidelijkheid en gaan verder.”