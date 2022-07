FC Twente haalt doelman El Maach van RKC

„Het is mooi dat we een goede, jonge keeper aan de selectie kunnen toevoegen”, zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. „Met twee ervaren en twee jonge keepers is het keepersbestand nu compleet.”

De Duitse doelman Lars Unnerstall was afgelopen seizoen de nummer 1 onder de lat in de ploeg van trainer Ron Jans. FC Twente trok deze zomer ook al de Poolse keeper Przemyslaw Tyton aan.

El Maach speelde afgelopen seizoen één wedstrijd in de eredivisie. Dat was tegen zijn oude club Ajax. Met de geboren Limburger onder de lat verloor RKC in Amsterdam met 3-2. El Maach keepte eerder in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Hij speelde in de jeugd voor VVV-Venlo en Vitesse.