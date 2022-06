FC Twente haalt dubbele cijfers in oefenwedstrijd tegen Bon Boys

met videoHAAKSBERGEN - FC Twente heeft haar eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Haaksbergen boekte de ploeg van trainer Ron Jans een 0-11 overwinning op tweedeklasser Bon Boys. Rechtsback Joshua Brenet, van wie het nog altijd niet zeker is of hij bij FC Twente blijft, kwam in de tweede helft ook in actie.

Bij FC Twente stonden in de eerste helft onder meer de nieuwelingen Przemysław Tytoń, Mathias Kjølø en Sem Steijn in de basis. Ook jeugdspeler Mats Rots en aanvoerder Wout Brama verschenen aan de aftrap. In Haaksbergen was FC Twente de bovenliggende partij, maar het veldoverwicht werd niet direct in doelpunten omgezet. De klok naderde het halfuur toen vleugelaanvaller Vaclav Cerny op de rand van de zestien aan mocht leggen voor een vrije trap. De Tsjech krulde de bal keurig in de linkerhoek en liet de doelman van Bon Boys kansloos: 0-1.

Volledig scherm FC Twente-speler Vaclav Cerny scoorde de 0-1 uit een vrije trap. © Pro Shots / Ron Jonker

Daarna ging het snel voor FC Twente. Nog geen minuut later maakte Cerny ook zijn tweede treffer van de middag. Oog in oog met de keeper trok de FC Twente-aanvaller aan het langste eind. Enkele minuten later zette Virgil Misidjan met een schot vanaf randje zestien de bezoekers op 0-3. Nieuweling Kjølø deed even later met een bekeken schot vanaf de zestien ook een duit in het zakje: 0-4. Vlak voor rust werd het ook nog 0-5 door spits Ricky van Wolfswinkel.

Brenet speelt tweede helft

Na de rust stuurde trainer Ron Jans elf andere namen het veld in, waaronder enkele jeugdspelers. Sam Karssies, Sander Sybrandy en Irakli Yegoian zijn allen afkomstig uit de FC Twente/Heracles Academie. Ook Kamohelo Mokotjo, die deze voorbereiding de kans krijgt om zich te laten zien, en Joshua Brenet verschenen in de tweede helft aan de aftrap.

FC Twente gaat vrolijk verder met scoren

De bezoekers hadden in de tweede helft niet lang nodig om weer tot scoren te komen. Al in de 49ste minuut was het Manfred Ugalde die voor de 0-6 zorgde. Vervolgens liep FC Twente in een tijdsbestek van elf minuten uit tot 0-9. Denilho Cleonise zorgde voor de 0-7, Ugalde maakte met zijn tweede van de middag de 0-8 en ook Brenet schoot hard de 0-9 tegen te touwen.

Tien minuten voor tijd maakte Brenet ook zijn tweede van de middag en zorgde daarmee voor de dubbele cijfers bij FC Twente: 0-10. Het slotakkoord was de Costa Ricaan Ugalde die met zijn derde van de middag het elftal aan doelpunten compleet maakte.

sv Bon Boys – FC Twente 0-11 (0-5) Scoreverloop

29’ Cerny 0-1

30’ Cerny 0-2

33’ Misidjan 0-3

36’ Kjølø 0-4

45' Van Wolfswinkel 0-5

49' Ugalde 0-6

57' Cleonise 0-7

63' Ugalde 0-8

67' Brenet 0-9

81' Brenet 0-10

86' Ugalde 0-11 Toeschouwers: 3.000

Scheidsrechter: Rob Dieperink Opstelling 1e helft FC Twente: Tytoń, Everink, Pröpper, Pleguezuelo, Mats Rots, Brama, Kjølø, Steijn, Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan. Opstelling 2e helft FC Twente: Karssies, Brenet, Hilgers, Bruns, Sybrandy, Staring, Mokotjo (66' Bosch), Yegoian, Cleonise, Ugalde, Daan Rots.

Volledig scherm Voorafgaand aan de wedstrijd werden de beide teams gezamenlijk op de foto gezet. © Pro Shots / Ron Jonker