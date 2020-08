FC Twente haalt geen nieuwe keeper na vertrek Brondeel

Voor FC Twente is het vertrek van Brondeel financieel gunstig. Hij kwam in 2017 naar Enschede en gold nog als een van de laatste topverdieners bij de club. Hij had nog een contract voor een jaar. Brondeel is er in de voorbije jaren niet in geslaagd eerste doelman te worden bij FC Twente. Ook dit seizoen is Joël Drommel de onomstreden nummer een onder de lat.