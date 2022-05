FC Twente haalt met Tyton ervaren tweede keeper in huis

FC Twente Vrouwen weer de beste: derde landstitel op rij naar Enschede

AMSTERDAM - FC Twente Vrouwen is nu ook officieel kampioen van Nederland. De ploeg veroverde de titel in stijl door concurrent Ajax in eigen huis te kloppen. Van 2-0 achter werd het in een krankzinnige slotfase 2-3. Mooier kon het niet voor de Enschedese ploeg.

20 mei