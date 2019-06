FC Twente haalt middenvelder van Standard Luik

Paul Verhaegh naar FC Twente

8:36 ENSCHEDE - FC Twente heeft zich versterkt met Paul Verhaegh. De 35-jarige rechtsback is afkomstig van VfL Wolfburg waar hij het voorbije seizoen nauwelijks meer aan spelen toekwam. De drievoudig international, die nog actief was op het WK van 2014 in Brazilië, speelde daarvoor meer dan 200 duels voor Augsburg in de Bundesliga. Verhaegh wilde na jaren Duitsland graag terug naar Nederland.