FC Twente haalt Noors jeugdinternational van Jong PSV

Kjølø speelde sinds 2018 voor PSV. De afgelopen twee seizoenen maakte hij zijn meters in De Keuken Kampioen Divisie. „Mathias is een jongen voor de toekomst, je moet hem zien in de categorie Sem Steijn”, zegt technisch dierecteur Jan Streuer. „Hij krijgt bij ons de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.” Bij Jong PSV speelde hij vooral als defensieve middenvelder. Bij FC Twente zien ze ook een ‘8’ in hem. Kjølø viel vorig jaar één keer in in het eerste elftal van PSV.