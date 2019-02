FC Twente haalt weer ruim miljoen op: nog 3 ton nodig

ENSCHEDE – FC Twente heeft nog drie ton nodig van de 14 miljoen euro die nodig is om twee seizoenen in de eerste divisie financieel te overleven. 52 sponsoren zegden dinsdagavond in een bijeenkomst toe samen voor minimaal 520.000 aandelen van de club te zullen kopen.

Dat bedrag wordt verdubbeld door Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels uit Rijssen. De teller komt met deze toezeggingen op ruim 13,7 miljoen. De club hoopt de nog resterende drie ton de komende week bijeen te kunnen schrapen in gesprekken met potentiële investeerders. De sponsoren die dinsdagagavond hebben toegezegd, gaan samen de besloten vennootschap Ambassadeurs FC Twente vormen.

Puntenstraf

Dinsdagavond werd ook duidelijk dat de club in de lopende competitie is ontkomen aan een straf van negen punten in mindering. Twente voldeed in september, toen de competitie al begonnen was, nog niet aan de financiële eisen die de KNVB stelt. Een nieuwe puntenstraf werd op het laatste moment afgewend doordat Reggeborgh een extra borgstelling van ruim vier miljoen euro af gaf aan de KNVB. Zo speelt de investeringsmaatschappij van de familie Wessels een zeer grote, om niet te zeggen cruciale, rol bij de redding van FC Twente. Overigens dragen de fans ook hun steentje bij. Maandag werd de 20.000ste seizoenkaart verkocht. Een unicum voor een eerste-divisieclub in de historie van het Nederlandse voetbal.

Reggeborgh

De grotere sponsoren, die bij het reddingsplan elk tussen de 100.000 en 500.000 euro inbrengen, vormen samen de besloten vennootschap Noabers FC Twente. Zij hebben in totaal al 6,2 miljoen bijeen gebracht, welk bedrag door Reggeborgh is verdubbeld tot 12,4 miljoen. Met het inbrengen van 14 miljoen euro aan nieuw geld redden de sponsoren de club. Tenminste, als de gemeenteraad in april akkoord gaat met het totale plan voor schuldsanering. FC Twente had op 1 juni van dit jaar een schuld van 54 miljoen euro en was na de degradatie in feite failliet.

Budget

Dankzij de steun van De Noabers en De Ambassadeurs, die aandelen van de club krijgen in ruil voor hun inbreng, kan Twente twee seizoenen overleven. Penningmeester Coen Groenewold stelde gisteravond wel, dat het budget verder omlaag moet als FC Twente niet promoveert en in de Keuken Kampioen Divisie blijft. Als de club er in slaagt te promoveren ziet het er financieel een stuk vrolijker uit.

Plan schuldsanering