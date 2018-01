FC Twente hard onderuit tegen Bremen

Voor FC Twente was het verlies tegen Werder Bremen de tweede nederlaag binnen 24 uur. Zaterdag ging de ploeg al met 2-1 onderuit tegen VfB Stuttgart. Ook toen was het spel niet goed, maar dat kwam voor een deel ook door de lastige weersomstandigheden. Dat excuus kon zondagmiddag niet van stal worden gehaald op het eigen trainingscomplex. Twente speelde met de veredelde basisformatie een zwakke eerste helft en dat werd door Bremen keihard afgestraft.

Voor de vele Tukkers die in de regio woonachtig zijn, was het jaarlijkse bezoekje aan een wedstrijd van Twente in San Pedro een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid van dit moment. Aan vriendschappelijke wedstrijden kun je niet altijd alles afleiden, maar het optreden tegen Bremen paste naadloos in de trend van de eerste seizoenshelft.

Bij rust was het al 3-0 voor Werder en het vervelende voor Twente was dat die score tot stand kwam in de fase dat de ploeg van Gertjan Verbeek met de zogenaamde A-ploeg speelde.

Snelle achterstand

Na vier minuten was het al 1-0 nadat doelman Joël Drommel zich liet verrassen bij een schot in de verre hoek van Kainz. Na een kwartiertje lag de tweede treffer er al in, ditmaal was voormalig Duits international Kruse de maker.

Trainer Verbeek koos tegen Bremen voor drie centrale verdedigers achterop: Peet Bijen, Thomas Lam en Richard Jensen. Die switch ten opzichte van het 4-2-2-2 van zaterdag geeft wel aan dat de oefenmeester nog geen antwoord heeft op de vraag wat nu het beste past bij deze selectie. Met hoeveel spelers Twente ook achterop speelt, de achterhoede blijft broos en kwetsbaar. Op de momenten dat Bremen het gaspedaal intrapte, werd de Twentse defensie meteen in verlegenheid gebracht.

Maar ook aanvallend was Twente net als tegen Stuttgart machteloos. De ploeg grossierde op het middenveld in balverlies, waardoor de Tukkers niet verder kwamen dan een halve mogelijkheid voor Fredrik Jensen. Hij raakte de bal half na een inleidende actie van Oussama Assaidi.

Na rust elf andere spelers

Na rust kwamen opnieuw elf andere spelers binnen de lijnen, waardoor het duel het serieuze karakter verloor. In dat elftal ontbrak Adnane Tighadouini, die zaterdag geblesseerd raakte aan zijn voet. In die tweede helft gebeurde er lange tijd weinig. De B-keus van Twente hield het in elk geval nog lange tijd droog en dat was al heel wat na het geschutter in de eerste helft. Pas in de 80ste minuut schoot Gondorf de eerste treffer voor Bremen in het tweede blok binnen: 4-0.

Twente traint maandagmorgen nog een keer in San Pedro Pinatar en vliegt later op de dag terug naar Nederland.

FC Twente – Werder Bremen 0-4 (0-3)

Opstelling Twente eerste helft: Drommel; Ter Avest, Bijen, R.Jensen, Cuevas; Holla, Vuckic, Lam, F.Jensen; Assaidi, Boere.

Opstelling Twente tweede helft: Brondeel; Van der Lely, Hooiveld, Simbassa, Trajkovski; George, Van der Heyden, Liendl, Laukart; Oosterwijk, Kvasina.