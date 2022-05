FC Twente hard op weg naar uitverkocht huis in seizoen 2022/2023

Kijk hier het feest van FC Twente terug

ENSCHEDE - FC Twente heeft met de vierde plaats in de eredivisie en daarmee het behalen van Europees voetbal een topseizoen achter de rug. Omdat de Enschedese club zware jaren achter de rug heeft is besloten dit succes te vieren met een voetbalfeest. Het voetbalfeest bij De Grolsch Veste is hier live te volgen!

16 mei