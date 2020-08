FC Twente heeft aanvallend weer lucht

Op de eerste dag van de voorbereiding had FC Twente nog één aanvaller over van het voorbije seizoen: Queensy Menig. De rechterspits hoeft zich nu niet meer eenzaam te voelen aan het front, want de voorhoede is inmiddels aangevuld met vier verse krachten. Met de Tsjech Vaclav Cerny en de Griek Lazaros Lamprou werden er al twee vleugelspitsen gehuurd en gisteren kwam daar de gewenste lange aanvalsleider bij: de Zweed Alexander Jeremejeff. Het wachten is nu nog op de komst van de Braziliaan Danilo. FC Twente en Ajax hebben al twee weken een akkoord, maar de 21-jarige heeft nog geen nieuwe werkvergunning. Danilo kan als spits en schaduwspits uit de voeten en is eventueel ook nog een optie voor de zijkant.