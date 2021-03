FC Twente heeft Brama en Ilic terug in wedstrijdselectie

Brama speelde dit kalenderjaar nog maar tien minuten. In het uitduel bij FC Groningen kwam hij in de slotfase in het veld, maar daarna werd hij teruggeworpen in het herstelproces. De voorbije week trainde hij zonder problemen mee. Ook Luka Ilic is weer beschikbaar. De aanvallende middenvelder heeft zijn schorsing van drie wedstrijden erop zitten. Ilic kreeg in het uitduel bij PSV de rode kaart. Achter de naam van Kik Pierie staat nog een vraagteken. „Kik is ziek geweest en we moeten nog even kijken of hij inzetbaar is zaterdag”, aldus Jans. Mees Hilgers is er sowieso niet bij. De jonge verdediger heeft een heupblessure.