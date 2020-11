FC Twente heeft de bal niet nodig om genadeloos te zijn: ‘Wij dwingen fouten bij de tegenstander ook af’

FC Twente-PEC Zwolle was zaterdagavond een minuut of 35 onderweg toen er een opvallende statistiek rondging: PEC Zwolle had tot aan dat moment maar liefst 77 procent balbezit gehad. Alleen was met dat feitje nog maar een klein deel van het verhaal verteld. Het bizarre zat ’m in de tussenstand, want het achter de bal aanhollende FC Twente koesterde op dat moment de ongekende weelde van een 3-0 voorsprong.