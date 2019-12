‘FC Twente heeft de creativiteit van ‘slapjanus’ Espinosa nodig’

REACTIE Brama: ‘Defensief goed gedaan, aanvallend te weinig’

7 december DEN HAAG - FC Twente-aanvoerder Wout Brama was niet blij met het 0-0 gelijkspel bij ADO Den Haag. ‘‘We kunnen niet heel tevreden zijn, want we gingen voor de winst. En dat is niet gelukt.’’