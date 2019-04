FC Twente heeft de titel binnen na remise

videoENSCHEDE - Het was niet goed, het was zenuwslopend, maar FC Twente is terug in de eredivisie. Omdat de enige overgebleven concurrent Sparta onderuit ging bij Jong PSV, was een punt tegen Jong AZ voldoende. De mooiste 0-0 van het seizoen voelde als de meest glorieuze zege. De ultieme bevrijding.

Het spel was, zoals zo vaak dit seizoen, niet om aan te zien. Maar wat maakte het uiteindelijk uit. De schaamte van een jaar geleden is uitgewist. Het publiek, dat bijkans gek werd van de spanning, juichte twee keer uitbundig. En dat was bij de 1-0 en 2-0 van Jong PSV.

Of was het pure opluchting? Feit is dat iedereen in De Grolsch Veste die oppepper tot kwee toe keihard nodig had, want het gemopper nam met de minuut toe. Opeens was er weer sfeer, opeens geloofde iedereen weer dat dit de dag was.

Moeizaam

FC Twente speelde een moeizame wedstrijd, waarin het elftal bevangen leek door de titelstress. Het spel hing van slordigheden en misverstanden aan elkaar. Al binnen 30 seconden kregen de bezoekers een kans nadat de defensie uiteen was gereten, maar de inzet van de bij FC Twente opgeleide Tijani Reijnders werd van de lijn gehaald. Het tweede waarschuwingsschot van de beloften kwam niet veel later, maar dit keer strandde Jamie Jacobs op doelman Joël Drommel.

FC Twente worstelde en werd alleen gevaarlijk als Rafik Zekhnini op snelheid langs zijn tegenstander spurtte. De beste kans voor de thuisploeg was na een klein half uur spelen voor Jari Oosterwijk, maar hij moest in het een-op-een-duel zijn meerdere erkennen in de goalie van Jong AZ. Verder werd FC Twente nauwelijks gevaarlijk. Het lukte de ploeg niet om druk te krijgen op Jong AZ, dat nauwelijks onder de indruk was van de ambiance en de tegenstander.

Oppassen

In de tweede helft hetzelfde beeld. Twente kwam geen moment in de wedstrijd, en moest een paar keer oppassen bij de uitbraken van Jong AZ. Bijna werd de titel op eigen kracht binnengehaald door het recept van het seizoen: de vrije trap van Aitor, en de kopbal van Peet Bijen. Maar de kopbal van Bijen miste rakelings het doel.

Omdat even later de tussenstand uit Eindhoven doorkwam maakte het allemaal niets meer uit. FC Twente is kampioen, FC Twente is terug in de eredivisie.