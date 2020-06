FC Twente heeft eerste nieuweling binnen: Gijs Smal tekent voor drie jaar

Smal is de eerste nieuwe spelers die FC Twente binnen heeft gehaald. De club moet nagenoeg een complete nieuwe selectie samenstellen. ,,Het mooie is dat hij van ons is, er zit een frisse kop op hem", zegt technisch directeur Jan Streuer. De club was de laatste jaren vanwege allerlei omstandigheden vaak aangewezen op noodverbanden, waardoor er veel huurlingen binnenkwamen. Op die spelers zit geen transferwaarde.

Snel gegaan

FC Twente benaderde Smal vorige week zaterdag en op maandag zat de speler met een delegatie van de club om de tafel. Er was meer belangstelling voor de linkspoot van Volendam. Zo toonden onder meer PEC Zwolle en VVV interesse. ,,Maar FC Twente stak er voor mij meteen ver bovenuit", aldus Smal. ,,Niet alleen omdat het een geweldige club is met een enorme achterban, maar ook omdat het sportieve plaatje me aansprak. Ik moet het natuurlijk zelf allemaal nog eerst even laten zien, maar hier is de kans op speelminuten wel groot.”

Frisse kop

Smal debuteerde drie jaar geleden in het betaalde voetbal. Het afgelopen seizoen kende hij onder trainer Wim Jonk een uitstekend seizoen. ,,De club zat in een flow en ik ging daarin mee", zegt Smal, die bekend staat om zijn offensieve dadendrang. Smal is een speler die goed ‘aan de binnenkant kan spelen’, en ook de nodige assists verzorgt. ,,Met mijn stijl van spelen creëerden we vaak een extra mannetje op het middenveld. Ik val graag aan, maar mijn voornaamste taak is natuurlijk het verdedigende werk. Daar moet ik nog wat stappen in maken.”

Geweldige entree