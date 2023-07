FC Twente heeft eindelijk beet: Dominique Scholten (35) nieuwe algemeen directeur

Scholten is een goede bekende van de Enschedese club: hij heeft sinds 2020 de leiding over de academie FC Twente/Heracles. Van der Kraan en Scholten gaan vanaf november samenwerken, waarna de laatstgenoemde op 1 februari 2024 het stokje definitief overneemt. Van der Kraan blijft daarna beschikbaar voor advies, zoals de club dat omschrijft.

Lange zoektocht

Met de aanstelling van Scholten is er een einde gekomen aan een lange zoektocht naar een opvolger van Van der Kraan. De huidige directeur had al verschillende keren zijn afscheid aangekondigd, maar omdat de club er niet in slaagde een geschikte kandidaat te vinden bleef hij langer dan beoogd op zijn post.

Grote drive

„De Raad van Commissarissen denkt in de persoon van Dominique Scholten een algemeen directeur te hebben gevonden die de belangen van FC Twente en al haar belanghebbenden op effectieve wijze gaat behartigen,” aldus Dennis Schipper, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Twente. „We zien in Dominique iemand met een grote drive en we zijn verheugd om hem, met een overdrachtsperiode, aan onze club te binden. Wij kiezen daarmee voor een vergelijkbaar traject als Arnold Bruggink en Jan Streuer hebben doorlopen. We borgen daarmee waardevolle kennis en kunde en geven talent de ruimte om zich te ontwikkelen.”

Relaties met de regio

„Onder Scholtens leiderschap heeft de FC Twente/Heracles Voetbalacademie zich ontwikkeld tot een bloeiende en toonaangevende organisatie”, vervolgt Schipper. „Scholtens passie voor het spel, zijn strategisch inzicht en zijn vermogen om jong talent en medewerkers te ontwikkelen vormen de pijlers van het succes van de academie. Hij heeft daarnaast een belangrijke rol gespeeld in het herstellen van de relaties met de amateurclubs in de regio. Tevens heeft Scholten een uitgebreide achtergrond in het voetbal en al ruime ervaring binnen betaald voetbalorganisaties. Scholten sluit goed aan bij de cultuur en de waarden van onze club, is zakelijk, commercieel vaardig en geniet hij draagvlak bij de huidige directie van FC Twente.”

Groei van de club

Scholten: „Ik ben vier jaar woonachtig in Twente en onder de indruk geraakt van de regio en de club. Vanaf april 2020 heb ik invulling mogen geven aan de FC Twente/Heracles Voetbalacademie. We mogen trots zijn op wat er samen in drie jaar is neergezet, zowel op gebied van visie en structuur als in de uitvoering. De realisatie van het Regioplan is daarvan een mooi voorbeeld. De kracht van supporters, sponsoren, vrijwilligers en medewerkers is ongekend. Ik heb heel veel zin om een structurele bijdrage te gaan leveren aan de verdere groei van de club. Samen met alle betrokkenen wil ik graag de potentie verder benutten.”

Oud-voetballer

Scholten speelde in de jeugdopleiding van N.E.C. en maakte in 2007 zijn debuut in de hoofdmacht van de Nijmeegse club. Daarna kwam hij uit voor FC Oss, Achilles ’29. Scholten speelde daarna voor onder andere SV Spakenburg.

Naast zijn spelerscarrière begon Scholten in 2006 met het trainen van jeugdspelers bij Sportclub N.E.C. In 2009 richtte hij zijn eigen voetbalacademie op. Van 2011 tot 2017 was Scholten actief als trainer in de academie van N.E.C./FC Oss. Tussen 2014 en 2017 werkte hij in de sportmarketing voor NOC*NSF. In 2017 werd Scholten hoofd jeugdscouting en manager algemene zaken bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Sinds april 2020 is Dominique Scholten verbonden aan de FC Twente/Heracles Voetbalacademie, eerst als manager en sinds vorig seizoen als directeur.

