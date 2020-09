FC Twente heeft geen haast meer met zoektocht naar nummer 10: ‘Urgentie is er niet meer’

Al weken gaat het bij FC Twente over de zoektocht naar een aanvallende middenvelder. De invulling van die positie had lange tijd prioriteit, omdat velen het er over eens waren dat FC Twente op het middenveld creativiteit miste. Maar de club maakt nu een pas op de plaats. „We gaan geen overhaaste dingen doen. De urgentie is even wat minder op dit moment”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Het is niet zeker meer dat we op korte termijn een nummer 10 gaan halen.”