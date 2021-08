FC Twente heeft het op papier een stuk beter voor elkaar: ‘Het kan een mooi seizoen worden’

Trainer Ron Jans liep zaterdag na de geslaagde presentatie voor eigen publiek met een grote glimlach door de catacomben. Op de avond van de terugkeer van de fans in De Grolsch Veste gaf FC Twente het signaal af dat al tijden niet meer is gehoord in Enschede. De avond was mooi geweest, de sfeer in het stadion ouderwets en het spel tegen Lazio Roma bij vlagen hoopgevend.