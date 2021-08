FC Twente heeft interesse in Sadilek

EINDHOVEN - FC Twente maakt kans op het huren van PSV-middenvelder Michal Sadílek (22). De Tukkers hebben zich gemengd in de strijd om de controlerende linkspoot, die ook in de belangstelling staat van Sparta Praag. Sadílek speelde afgelopen zomer tijdens het EK als invaller mee in het duel waarin Tsjechië het Nederlands elftal uitschakelde en lijkt voor FC Twente een topversterking.