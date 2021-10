FC Twente heeft internationals fit terug en is Everink weken kwijt

Bij FC Twente zijn de internationals allemaal blessurevrij teruggekomen. Dat betekent dat Ramiz Zerrouki, Michal Sadilek, Dimtris Limnios en Dario Dumic speelfit zijn. Die laatste twee spelers hebben ook niet veel uren gedraaid. Limnios kwam met Griekenland in totaal acht minuten in actie en Dumic bleef in beide duels langs de kant. Sterker nog: Dumic was er in Kazachstan helemaal niet bij, omdat hij geen visum voor dat land kreeg. Hij was niet de enige in de de selectie die dat overkwam. Die actie van de overheid van Kazachstan was waarschijnlijk een reactie op het feit dat enkele mensen uit de selectie geen visum voor Bosnië hadden ontvangen.