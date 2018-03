FC Twente heeft kansen genoeg, maar wint ook tegen FC Groningen niet

ENSCHEDE – FC Twente kreeg kansen zat. Maar ook tegen FC Groningen volgde zondag geen overwinning (1-1). De teleurstelling in de Grolsch Veste was groot, na afloop.

De druk op de ranglijst nam voorafgaand aan de wedstrijd al verder toe, nadat Sparta won bij ADO Den Haag en daarmee FC Twente passeerde op de ranglijst. De Tukkers stonden daardoor even gedeeld laatste, maar twee uur en een kwartier later stond Twente opnieuw zestiende. De verschillen zijn echter nog kleiner geworden. Hekkensluiter Roda hijgt FC Twente in de nek, met slechts een punt minder.

En dat terwijl de Enschedese club meer aanvallende intenties toonde dan de voorgaande wedstrijden. Lang speelde FC Twente in een 5-3-2-formatie, maar dat bracht de club vrijwel niets. Tegen FC Groningen besloot Gertjan Verbeek daar alsnog van af te stappen. De trainer stuurde een team met vier verdedigers en vier middenvelders het veld op. FC Twente reeg de kansen vervolgens aaneen.

12 schoten

De Enschedese ploeg leverde voor rust twaalf schoten af, tegenover twee Groningse pogingen. Maar de ploeg liet het liggen in de afwerking. Tom Boere kreeg na zeven minuten al een enorme kans, toen hij in stelling werd gebracht door Fredrik Jensen. Zijn schot was veel te slap. En die lijn werd daarna doorgetrokken. Zo hield Jensen plots in toen hij Sergio Padt uit zijn doel zag stormen, maaide Oussama Assaidi over de bal en kopte Boere over.

Doan 0-1

In de tweede helft was FC Twente een pooslang geen schim meer van de ploeg uit de eerste 45 minuten. FC Groningen nam daardoor het initiatief en kwam op voorsprong. Ritsu Doan kreeg de bal met wat fortuin mee, slalomde vervolgens door de Enschedese verdediging en tikte de bal langs doelman Joël Drommel (0-1).

Knieklachten Assaidi

Nadat Haris Vuckic ‘verzuimde’ FC Twente op gelijke hoogte te schieten, kreeg de ploeg nog een tegenvaller te verwerken. Opnieuw speelden knieklachten Assaidi parten. De aanvaller kon daardoor niet verder en werd gewisseld voor Adnane Tighadouini.

Boere 1-1

Twintig minuten voor tijd volgde alsnog een beloning voor het overwicht. Uit een afgemeten voorzet van Adam Maher trof Boere, met een fraaie kopbal, nu wel doel (1-1). Vijf minuten later was Boere zelfs dichtbij de 2-1, maar de spits kopte op de lat.

Rentree Slagveer

In de slotfase maakte Luciano Slagveer zijn rentree, nadat hij in december zwaar geblesseerd raakte. De rechtsbuiten had bijna een sleutelrol, toen hij Boere met een voorzet in stelling bracht. De spits schoot echter in het zijnet. En in de slotseconden had Boere zijn ploeg nogmaals naar de winst kunnen koppen, maar voorkwam doelman Padt een zege voor FC Twente.