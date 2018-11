FC Twente heeft met spoed een kwaliteitsinjectie nodig: ‘We zijn de markt aan het monitoren’

Hoewel niemand dat in De Grolsch Veste hardop roept is het besef ingedaald dat het met de huidige selectie een loodzware klus wordt om dit seizoen te promoveren. De huidige, teleurstellende vijfde plaats op zes punten van de koploper is meer dan een momentopname. De nederlagen in de voorbije weken tegen twee directe concurrenten ( FC Den Bosch en Go Ahead Eagles) bevestigden nog eens dat Twente op dit moment niet in staat is de ambities waar te maken. In de resterende vijf duels in 2018 is het vooral een kwestie van overleven, van voorkomen dat het elftal nog meer schade oploopt. Anders is op de helft van het seizoen directe promotie al een utopie.