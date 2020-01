FC Twente heeft Noa Lang binnen; Ajacied voor half jaar gehuurd

Noa Lang is na Giovanni Troupée de tweede nieuweling die FC Twente in de winterse transferperiode heeft aangetrokken. Beide spelers zijn gehuurd. In tegenstelling tot Troupée is Lang zaterdag nog niet inzetbaar tegen FC Groningen. Hij is bijna hersteld van een schop die hij op het trainingskamp van Ajax kreeg.

Noa Lang maakte in de laatste weken voor de winterstop al de nodige minuten in het eerste elftal van Ajax. Dat kwam mede door de blessures van Quincy Promes, David Neres én Zakaria Labyad. Zijn meest opvallende prestatie verrichtte hij nota bene in De Grolsch Veste, toen hij tegen FC Twente drie keer scoorde. Ook deed hij mee in het Champions League-duel tegen Valencia. Promes is inmiddels fit en Neres stroomt binnenkort weer in. Bovendien huurde Ajax Ryan Babel, waardoor het uitzicht op speeltijd het komende half jaar niet groot is voor de speler, die in het verleden ook voor Feyenoord uitkwam.